12 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayında mı? A101 aktüel ürünler listesi

12 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. A101’de neler var? Her hafta perşembe günleri yeni ürünler markete geliyor. 12 Aralık kataloğunda Toshiba 55V5863DAT 55” uhd smart led tv 3.299 TL, Samsung Galaxy A2 core cep telefonu 699 TL, 6’lı güveç seti 8,50 TL, orta boy güveç tencere 14,95 TL, çalışma masası 75 TL, 3 kapılı gardırop 299,95 TL, 2 kapaklı çekmeceli dolap 149,95 TL fiyatı ile yer alıyor.