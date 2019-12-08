12 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünler listesi

12 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğunda nelerin olduğu merak ediliyor. A101’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniliyor. Bu hafta 6’lı güveç seti 8,50 TL’den, dikdörtgen borcam tepsi 24,95 TL’den, kaydırmaz kahve tepsisi 3,50 TL’den, asılabilir dolap düzenleyici 6,50 TL’den, tek kişilik nevresim takımı 74,95 TL’den, tek kişilik battaniye 49,95 TL’den, bordürlü banyo havlusu 11,95 TL’den, dertsiz masa örtüsü 14,95 TL’den satışa çıkarılıyor.