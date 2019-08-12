12 Ağustos altın fiyatları: Canlı, anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları anlık değişimleri öğrenmek istiyorlar. Geçtiğimiz hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,59 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybetti. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,28, dolar/TL yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,59 değer kazandı. 12 Ağustos altın fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 264 liradan alınıyor, 264 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 425 liradan alınıyor, 435 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 850 liradan alınıyor, 871 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın bugün 1700 liradan alınıyor, 1737 liradan satılıyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA ALTIN KAZANDIRDI

İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,28 azalış kaydetti.

Geçtiğimiz hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,59 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,28, dolar/TL yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,59 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 100.177,60, en düşük 97.722,73 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,28 azalışla 99.405,03 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 2,59 artışla 264,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,56 kazançla 1.765,00 lira oldu. Geçen hafta 420,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 431,00 liraya çıktı.

Geçtiğimiz hafta ABD doları yüzde 1,47 değer kaybederek 5,4970 liraya, avro ise yüzde 0,63 azalarak 6,1520 liraya geriledi.

Geçtiğimiz hafta, yatırım fonları yüzde 0,20, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,44 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 4,12 ile kıymetli madenler fonları oldu.