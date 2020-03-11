11 Mart altın fiyatları: Canlı, anlık ve güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

11 Mart altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 530,00 lira, Cumhuriyet altını 2.169,00 liradan satıldı. 11 Mart’ta ise gram altın güne 328 liradan başladı. Çeyrek altın ise 525 liradan alınıyor ve 538 liradan satılıyor. İşte detaylar…

11 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 328 liradan alınıyor, 328 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 525 liradan alınıyor, 538 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2101 liradan alınıyor, 2147 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1050 liradan alınıyor, 1076 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,55 azalışla 326,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 530,00 lira, Cumhuriyet altını 2.169,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise salı kapanışa göre yüzde 0,55 düşüşle 326,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, pazartesi ve salı itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 327,80 328,00 326,00 326,20

Cumhuriyet Ata Lira 2.160,00 2.181,00 2.148,00 2.169,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 299,00 303,00 297,00 301,00

Lira(Tam) Ziynet 2.111,00 2.131,00 2.100,00 2.120,00

Yarım Ziynet 1.056,00 1.066,00 1.050,00 1.060,00

Çeyrek Ziynet 528,00 533,00 525,00 530,00