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  3. 11 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayında mı? İşte 2019 BİM aktüel ürünleri

11 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayında mı? İşte 2019 BİM aktüel ürünleri

11 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayında mı" İşte 2019 BİM aktüel ürünleri

BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta yoğun ilgi görüyor. 11 Ekim BİM aktüel ürünleri arasında neler var? Her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler satışa çıkarılıyor. 8 Ekim’de markete üç renkli/tam buğday makarna çeşitleri 2,45 TL, 5’li paket noodlle 5,95 TL, Mevlana şekeri 3,95 TL fiyatı ile geliyor. 11 Ekim broşüründe ise çift kişilik desenli yorgan 54,90 TL, kapüşonlu mont 49,90 TL, kadın-erkek yağmurluk 19,90 TL fiyatı ile yer alıyor.

BİM 11 Ekim aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. Salı günü üç renkli/tam buğday makarna çeşitleri 2,45 TL’den, 5’li paket noodlle 5,95 TL’den, Mevlana şekeri 3,95 TL’den satışa çıkarılacak. 11 Ekim broşüründe ise çift kişilik desenli yorgan 54,90 TL, kapüşonlu mont 49,90 TL, kadın-erkek yağmurluk 19,90 TL, çocuk yağmurluk 14,90 TL fiyatı ile yer alıyor. Aktüel ürünlerin tamamı haberimizde sizlerle.

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