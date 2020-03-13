10'da 1'i fiyatına moda 2. El Eşya Festivali'nde

ÖZGÜL ÖZTÜRK



3 bin liralık Burrberry çantayı 300 TL’ye 1000 liralık deri montu 100 TL’ye satın almak ister misiniz? O halde yolunuz ‘İkinci El Eşya Festivali’ne mutlaka düşmeli. ‘Atma Değerlendir’ sloganıyla düzenlenen festival, çağımızın tüketim dünyasında, gereksiz tüketimin önüne geçip, var olanın yeniden değerlendirilmesini sağlayarak çevreye ve aile bütçesine ciddi oranda katkı sağlıyor.

AMERİKA’DAN ESİNLENDİ



Ev hanımından öğrenciye, ofis çalışanından tasarımcıya kadar pek çok kişinin eski eşyalarını değerlendirmek için tezgah açtığı festivali ziyaret edenler de çantalar dolusu ürünle evine dönüyor. Girişimci Aslı Kamber’in Amerika’daki ‘Garage Sale’ uygulamasından esinlenerek 6 yıl önce başlattığı festival şimdilik, İstanbul, Bursa ve Kocaeli’de düzenlense de Türkiye’den pek çok il festivalin şehrinde düzenlenmesi için sırada.

GİYSİDEN KİTABA HER ŞEY...



“Türkiye’de mobilya ve beyaz eşyanın satıldığı bit pazarı, antika plakların satıldığı dükkanlar ve ikinci el kitapların satıldığı sahaflar var. Neden kıyafet, ayakkabı ve aksesuvarın olmasın diyerek bu festivali hayata geçirdim” diyen festivalin fikir annesi Aslı Kamber, festivalde stant açanların bin ila 6 bin TL arasında kazanç elde ettiğine dikkat çekiyor. Kamber, festivalde tüketicilerin de 10’da 1’i fiyatına marka ürünleri alma fırsatını yakaladığını ifade ediyor.

335 MİLYAR DOLAR HACME ULAŞACAK



Dünya genelinde paylaşım ekonomisinin büyüklüğü 2 trilyon doları buldu. Türkiye’de emlak ve araba satışıyla başlayan ikinci el ürün piyasası yerli ve yabancı girişimler sayesinde büyük bir ivme kazandı. Bu sayede Türkiye, paylaşım ekonomisi alanında en hızlı büyüyen ülkeler arasına girdi. Yapılan araştırmalara göre 2025 yılında Türkiye ikinci el pazarının büyüklüğü 335 milyar dolara ulaşacak.

İSTANBUL, KOCAELİ VE BURSA’DA VAR



Eski Garaj Organizasyon tarafından Kilyos Yeşilçiftlik Restaurant’ta başlatılan ve en son 25’incisi Anadolu Yakası’nda düzenlenen İkinci El Festivali binlerce kişinin gösterdiği yoğun ilgiyle büyüyerek yaygınlaşmaya devam ediyor. Kilyos’un yanı sıra Beylikdüzü, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen festival, 4-7 Haziran 2020 tarihinde Kocaeli’nde, 11-14 Haziran tarihleri arasında Bursa’da, 20-21 Haziran tarihleri arasında ise İstanbul’da düzenlenecek. İkinci el ürün satışının yapıldığı festivalde her yıl ünlü isimlerle söyleşi ve müzik organizasyonları da düzenleniyor.