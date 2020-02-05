'1000 Çiftçi 1000 Bereket'le verim yüzde 21 yükseldi
Cargill’in, Türkiye’de tarımda sosyal ve dijital dönüşümü destekleme amacıyla başlattığı “1000 Çiftçi 1000 Bereket” programına ilk yılında, Mersin, Adana, Konya, Karaman, Manisa ve İzmir’den mısır tarımı yapan 1072 üretici dahil oldu.
Serdar SAĞLAM
Programla tarlasına özel danışmanlık hizmeti, eğitim ve dijital araç desteği alan çiftçiler, verimde % 21 artış sağladı.
HER 1 TL, 2.53 TL GETİRDİ
Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, “Cargill olarak bu projeye yatırdığımız her 1 TL’nin, 2,53 TL değerinde sosyal getirisi oldu. Programla tarımda dönüşümün fitilini ateşledik” dedi.
SIRADA AYÇİÇEĞİ ÜRETİCİLERİ VAR
Tarakçıoğlu, yeni sezonda da Güney Marmara ve Orta Anadolu’da ayçiçek üretimi yapan 200’den fazla çiftçiyi programa dahil edip verimliliklerini artıracaklarını söyledi.