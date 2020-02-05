Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9841
  • 6,6039
  • 300.192
  • 122136
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. '1000 Çiftçi 1000 Bereket'le verim yüzde 21 yükseldi

'1000 Çiftçi 1000 Bereket'le verim yüzde 21 yükseldi

'1000 Çiftçi 1000 Bereket'le verim yüzde 21 yükseldi

Cargill’in, Türkiye’de tarımda sosyal ve dijital dönüşümü destekleme amacıyla başlattığı “1000 Çiftçi 1000 Bereket” programına ilk yılında, Mersin, Adana, Konya, Karaman, Manisa ve İzmir’den mısır tarımı yapan 1072 üretici dahil oldu.

Serdar SAĞLAM 

Programla tarlasına özel danışmanlık hizmeti, eğitim ve dijital araç desteği alan çiftçiler, verimde % 21 artış sağladı. 

HER 1 TL, 2.53 TL GETİRDİ 

Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu,  “Cargill olarak bu projeye yatırdığımız her 1 TL’nin, 2,53 TL değerinde sosyal getirisi oldu. Programla tarımda dönüşümün fitilini ateşledik” dedi. 

SIRADA AYÇİÇEĞİ ÜRETİCİLERİ VAR

Tarakçıoğlu, yeni sezonda da Güney Marmara ve Orta Anadolu’da ayçiçek üretimi yapan 200’den fazla çiftçiyi programa dahil edip verimliliklerini artıracaklarını söyledi. 


Demet Özdemir'in yeni ilişkisine aile onayı
'Günahtır, yapmayın!'
Engin Altan Düzyatan'dan proje açıklaması
Pınar Altuğ'un taciz isyanı!
Muhteşem Yüzyıl'ın ünlü oyuncusuna 16 yıl 8 ay hapis cezası!
<p>Kadirli ilçesine bağlı Tozlu Köyünde bulunan tarihi Anavarza Antik Kenti bölgesinde inşa edilen R

1800 Yıllık Tarihi Roma Köprüsü Zamana Meydan Okuyor

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

2020'nin en güçlü ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada

Ocak ayında en çok kim sattı? İşte otomobil satışlarının ilk 10 markası