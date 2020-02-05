'1000 Çiftçi 1000 Bereket'le verim yüzde 21 yükseldi

Serdar SAĞLAM

Programla tarlasına özel danışmanlık hizmeti, eğitim ve dijital araç desteği alan çiftçiler, verimde % 21 artış sağladı.

HER 1 TL, 2.53 TL GETİRDİ

Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, “Cargill olarak bu projeye yatırdığımız her 1 TL’nin, 2,53 TL değerinde sosyal getirisi oldu. Programla tarımda dönüşümün fitilini ateşledik” dedi.

SIRADA AYÇİÇEĞİ ÜRETİCİLERİ VAR

Tarakçıoğlu, yeni sezonda da Güney Marmara ve Orta Anadolu’da ayçiçek üretimi yapan 200’den fazla çiftçiyi programa dahil edip verimliliklerini artıracaklarını söyledi.