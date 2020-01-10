10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM bu hafta kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu güncel olarak yayınlanıyor. 10 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta salı ve cuma günleri markete gelen aktüel ürünler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu hafta markete 3 katlı kurutmalık 89,90 TL, 6’lı yaldızlı meşrubat bardağı 29,90 TL, 6’lı yaldızlı su bardağı 29,90 TL fiyatı ile geliyor. Ürünlerin tamamı ve merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.