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  3. 10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM bu hafta kataloğu

10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM bu hafta kataloğu

10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM bu hafta kataloğu

10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta uygun fiyatlı ve kaliteli aktüel tüketici ile buluşuyor. Bu hafta Meizu note 8 64 GB cep telefonu 1.149 TL’den, çift kişilik kadife yatak örtüsü 129 TL’den, silikon elyaf yastık 12,90 TL’den, çift kişilik yorgan 59,90 TL’den satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünlerinin tamamı haberimizde sizlerle.

BİM aktüel ürünler kataloğu güncel olarak yayınlanıyor. 10 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta salı ve cuma günleri markete gelen aktüel ürünler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu hafta markete 3 katlı kurutmalık 89,90 TL, 6’lı yaldızlı meşrubat bardağı 29,90 TL, 6’lı yaldızlı su bardağı 29,90 TL fiyatı ile geliyor. Ürünlerin tamamı ve merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.


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