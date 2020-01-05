10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM bu hafta kataloğu

10 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM’de bu hafta neler var? Her hafta birbirinden farklı ürünler market raflarına ekleniyor. 10 Ocak kataloğunda Meizu note 8 64 GB cep telefonu 1.149 TL, çift kişilik kadife yatak örtüsü 129 TL, silikon elyaf yastık 12,90 TL, çift kişilik yorgan 59,90 TL, 3 katlı kurutmalık 89,90 TL, 6’lı yaldızlı meşrubat bardağı 29,90 TL, 6’lı yaldızlı su bardağı 29,90 TL fiyatı ile yer alıyor.