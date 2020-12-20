10 beyzbolcudan üçü kullanıyor... Urla'dan dünyaya ‘spor teknolojisi' ihracı

Beyzbol, Amerika ve Uzakdoğu’nun en popüler spor oyunu. Türkiye’de ligi olmayan, pek çok kişi tarafından kuralları dahi bilinmeyen bu oyuna dünyada bir Türk yön veriyor. 2011 yılında Türk girişimci Batuhan Okur tarafından kurulan Rapsodo, golf ve beyzbolda geliştirdiği yazılım ve donanımlarla dünya sporcularının performanslarını artırmalarına yardımcı oluyor. Şu anda dünyanın en çok golf atış monitörü satan firması olan Rapsodo, beyzbolda ise pazar lideri. Dünyada her 10 beyzbol oyuncusundan 3’ü Rapsodo’yla antrenman yapıyor. Amerika’daki Draft seçimlerinde sporcuların performansı Rapsodo verileri baz alınarak ölçümleniyor. Bu durum, oyuncu stratejisinden, sporcu değerlemesine, kulüplerin sporcu satın alma bütçelerine kadar birçok finansal süreci etkiliyor.

4 KITADA FAALİYETTE

Amerika, Singapur, Türkiye ve Japonya’da ofisleri vasıtasıyla 4 ayrı kıta ve 4 farklı ülkede faaliyet gösterdiklerini anlatan Rapsodo’nun Kurucu Ortağı ve CEO’su Batuhan Okur, “Biz dünyaya teknoloji ihraç eden bir spor teknolojisi firmasıyız. 2 yıl içinde 50 milyon dolar ciro hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmada Türkiye’nin ve Türk mühendislerin bizim için önemi büyük. İzmir Teknopark , Rapsodo’nun Amerika’ya teknoloji ihraç ettiği çok önemli bir üs. Amerika’ya ihraç ettiğimiz yazılımları Urla’da geliştiriyoruz” dedi. Şu anda Türkiye’deki ofiste ağırlığı yazılım mühendislerinden oluşan 55 kişiye istihdam sağladıklarını açıklayan Batuhan Okur, gelecek yıl bu rakamı 100’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

TÜRKİYE STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Rapsodo, yazılım ve veri bilimi alanında hedeflediği büyüme stratejisini Türkiye üzerine inşaa ediyor. Batuhan Okur, Türkiye’yi stratejik bölge ilan ettiklerinin altını çizerek, “Türkiye genç nüfusu ve yetişmiş insan gücüyle bizim için bir ürün geliştirme ve Ar-Ge üssü. Türkiye’de geliştirdiğimiz yazılımların tamamını Amerika’ya ihraç ediyoruz. Son olarak Türk yazılımcılar geliştirilen Coach Connect platformu sayesinde dünyanın bir numaralı golf medya şirketi Golf Digest’le bir işbirliği yaptık. Bu işbirliği sayesinde Golf Digest’in golf eğitmenleri, Coach Connect platformu üzerinden eğitim vermeye başladı. Gelecek yıl Türkiye’deki çalışan sayımızı artıracağız. Türk gençlerine çağrımız gelin birlikte teknoloji geliştirip, dünyaya ihraç edelim” dedi.

400 BİN OYUNCU ONUNLA ANTRENMAN YAPIYOR

Yüksek teknolojiye sahip bir performans geliştirme formülü olan Rapsodo, bir sporcunun tam potansiyeline ulaşması için gerekli yazılım, donanım, analitik platform, koçla bağlantı kurabileceği altyapıyı da kapsayan teknolojik desteği sunuyor. Teknoloji destekli ölçümlemelerin sporcuya yeni açılımlar ve farklı bakış açıları getirdiğine dikkat çeken Okur, “Sporda yeteneğin önemi büyük. Ancak yeteneğini bilgiyle buluşturan oyuncular başarılarını katlıyor. Bugün orta seviye bir sporcuyla, iyi sporcu arasındaki ücret farkı milyon dolarları buluyor. Amerikalı beyzbol oyuncuları platformumuzla atış taktikleri geliştirip transfer ücretlerini artırıyor. 12-16 yaş arası amatör öğrenciler de bu sistemle kendilerini geliştirip spor bursu kazanabiliyor. Dünyada 400 bin beyzbol oyuncusu Rapsodo sistemini kullanarak antrenman yapıyor.