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  3. 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesabında stopaj sıfırlandı

1 yıldan uzun vadeli mevduat hesabında stopaj sıfırlandı

1 yıldan uzun vadeli mevduat hesabında stopaj sıfırlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarında değişikliğe gidildi.

Söz konusu karara göre, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 0 olarak belirlendi. Diğer taraftan kararla 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 olarak stopaj uygulamasına devam edilecek.

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