1 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? ŞOK'a Çarşamba günü neler geliyor?

1 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Çarşamba günü ŞOK markete gelecek aktüel ürünler belli olmaya başladı. ŞOK aktüel kataloğunda her ihtiyaca yönelik uygun ürün bulmak mümkün. 1 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Derin Tencere 49,95 TL'den, Paşabahçe Barrel Bardak 3'lü 500 cc 9,99 TL'den, 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Yudum Kızartma Ustası 1,25 Litre 12 TL'den satışa sunuluyor. İşte kataloğun tamamı..