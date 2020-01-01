1 Ocak 2020 altın fiyatları ne kadar, kaç lira? Gram altın, çeyrek altın fiyatları canlı, anlık..

1 Ocak 2020 altın fiyatları ne kadar, kaç lira? sorusu altın yatırımı yapanlar tarafından merak ediliyor. Son dakika altın fiyatları araştırılıyor.Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını internette arıyor. Dün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 291,20 lira oldu. 1 Ocak 2020 altın fiyatları ne kadar, kaç lira? sorusunun yanıtı haberimizde..

1 OCAK 2020 ALTIN FİYATLARI

Gram altın bugün alışta 290,08 liradan satışta 290,28 liradan

Çeyrek altın bugün alışta 464,29 liradan satışta 475,90 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,69 artışla 291,20 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 474,00 lira,Cumhuriyet altını 1.939,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,69 yükselişle 291,20 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 289,00 289,20 291,00 291,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.905,00 1.926,00 1.918,00 1.939,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 263,50 267,50 265,50 269,50

Lira(Tam) Ziynet 1.861,00 1.881,00 1.874,00 1.894,00

Yarım Ziynet 931,00 941,00 937,00 947,00

Çeyrek Ziynet 465,00 470,00 469,00 474,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 291,20 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 291 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 291,20 liradan, bin 918 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 939 liradan, 265,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 269,50 liradan, bin 874 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 894 liradan, 937 liradan alınan Yarım Ziynet 947 liradan ve 469 liradan alınan Çeyrek Ziynet 474 liradan satıldı.