'1 milyon yazılımcı' için gençlere çağrı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘1 Milyon Yazılımcı Projesi’ne katılmak isteyenlerin internet üzerinden başvuru yapacağını ve hemen eğitime başlanacağını belirterek, “Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları öz geçmişlerine otomatik olarak işlenecek” dedi. Albayrak, Twitter’dan ‘1 Milyon Yazılımcı Projesi’ne ilişkin videolu paylaşımda bulundu. İstihdam projeleri içerisinde kendilerini en fazla bu projenin heyecanlandırdığına işaret eden Albayrak, “Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye’ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak” dedi.

ONLINE EĞİTİM İMKANI



Bakan Albayrak, uzun zamandır üzerinde çalışılan Türkiye’ye yazılım alanında tarihi bir kapasite kazandıracak ‘1 Milyon Yazılımcı Projesi’nin tamamlandığını bildirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı proje kapsamında gençlere online eğitimle yazılımcı olma imkanı sağlayacaklarını aktardı. Yazılım sektörünün bugünün en önemli iş alanlarından birisi haline geldiğine dikkati çeken Bakan Albayrak, şöyle konuştu:

ELEMAN AÇIĞIMIZ VAR



“Türkiye’nin bugün 140 bin civarında yazılımcı insan kaynağı mevcut. Bu sebeple yazılım alanında özellikle ara eleman açığımız bulunuyor. Firmalarımız sürekli bu alanlarda çalıştıracak insan kaynağı bulamamaktan yakınıyor. İşte ‘1 Milyon Yazılımcı Projesi’, sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek, yazılımcıların sadece uzmanlaştıkları işe yönelerek daha verimli ve üretken çalışmasına imkan tanıyacak ve ülkemize bu alanda arzu ettiğimiz yetkinliği sağlayacak.”

46 BİN 742 DAKİKALIK 31 EĞİTİM



Bakan Albayrak, gençlerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki eğitim portalı üzerinden eğitim alacaklarını söyledi. 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitimin hazır olduğunu belirten Albayrak, şunları söyledi: “Yıl sonuna kadar eğitim sayısını 100’ün üzerine çıkaracağız. Gençlerin aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, öz geçmişlerine otomatik olarak işlenecek. Bu öz geçmişler tüm firmaların erişimine açık bir havuzda yer alacak. Yazılımcı ihtiyacı duyan firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek.”

HANGİ ALANLARDA İŞ BULABİLİRLER?



Bakan Albayrak, şu bilgileri verdi: “Eğitim bitirenler bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, proje yöneticisi, raporlama uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem analisti, veri analisti, veritabanı yöneticisi, web tasarım uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı olarak iş bulabilecek.”

ÖNÜNÜZDE HARİKA BİR FIRSAT VAR



Bakan Albayrak, şunları kaydetti: “Buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum. İster lisede olsun, ister üniversitede, gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarınızda sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Evlerimizde kaldığımız şu dönemde önünüzde harika bir fırsat var.”