1 milyon yazılımcı başvurusu nasıl yapılır? Bakan Albayrak'tan yazılımcı olmak isteyen gençlere 3 müjde!

1 milyon yazılımcı başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başladı. Bakan Albayrak'ın yaptığı son dakika açıklaması ile 1 milyon yazılımcı projesi gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Twitter hesabı üzerinden paylaştığı videoda müjdelerini duyuran Bakan Albayrak, şu ana kadar 440 bin 427 kişinin bu platformu aktif olarak kullandığını ifade ederek, bu platformdan yararlanacak olan genç arkadaşlara üç küçük müjde verdi. İşte detaylar..

BAKAN ALBAYRAK 1 MİLYON YAZILIMCI PROJESİ MÜJDELERİ

1- 1 milyon yazılımcı projesine katılan eğitim portalındaki eğitim alan her bir kullanıcıya her ay 6 gb ek internet kotası verilmesi.

2- E-devlet şifresi edinemeyen yahut 15 yaşından küçük olduğu için platformu kullanamayan gençler için yeni bir giriş ekranı.

3- Öğretmenlerle canlı oturumlar.

BAKAN ALBAYRAK AÇIKLAMALARI

Sizler için gelişim ve kariyer imkanı sağlayacak 1 milyon yazılımcı projemizi hayata geçirdik. Şu ana kadar 440 bin 427 arkadaşımız aktif olarak bu platformu kullanıyor. 234 bin 800 arkadaşımızsa eğitimler sonrası istihdam imkanlarından yararlanmak için CV’lerini doldurdu. Şimdi bu platformdan yararlanacak olan genç arkadaşlarımıza üç küçük müjde vermek istiyorum. İlki, 1 milyon yazılımcı projemize katılan eğitim portalımızdaki eğitim alan her bir kullanıcımıza her ay 6 gb ek internet kotası vereceğiz. Bir diğeri e devlet şifresi edinemeyen yahut 15 yaşından küçük olduğu için platformu kullanamayan gençlerimiz için yeni bir giriş ekranı geliştirdik. Sonuncusu ise özellikle eğitimler esnasında kafanıza takılan sorular sormanız ve tecrübelerinden yararlanmanız için öğretmenlerimizle canlı oturumlar başlatıyoruz.

1 MİLYON YAZILIMCI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1 milyon yazılımcı projesinin Twitter hesabından aşağıdaki 9 madde aynı olduğu gibi paylaşıldı;

1.Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında #1Milyonİstihdam uygulaması geliştirilmiştir.

2. #1Milyonİstihdam uygulaması, sektörün yazılımcı ihtiyacına büyük oranda karşılık verecek bir proje olarak önümüzde durmaktadır. Bu kapsam dahilinde vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması amaçlanmaktadır.

3. #BTKAkademi ve #1Milyonİstihdam uygulamaları arasındaki entegrasyon sayesinde kullanıcıların @BTKAkademi üzerinden aldıkları eğitimlerin ve kazandıkları yetkinliklerin istihdam uygulaması içerisindeki özgeçmişlerine yansıtılması sağlanacaktır.

4. CV havuzunda ihtiyaca göre nitelikler filtrelendiğinde alınan ve tamamlanan bu eğitimler işverenlere önemli bir referans olacaktır. #1Milyonİstihdam

5. Katılmak isteyenler https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr adresinden kayıt olup CV bilgilerini doldurduktan sonra @BTKAkademi üzerinden eğitimlere katılabileceklerdir.

6.#1Milyonİstihdam kapsamında https://btkakademi.gov.tr/portal/adresinde 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim videosu bulunmaktadır. Yıl sonuna kadar eğitim videosu 100’e çıkacaktır.

7. Tamamlanan eğitimler ve başarı dereceleri, sistemdeki özgeçmişlere otomatik olarak işlenecektir. Programı tamamlayanlar; bilgi güvenliğinden, veri analistliğine, siber güvenlikten, yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda uzman olarak istihdam edilme imkanı kazanacaktır.

8. Bu 15 farklı uzmanlık alanı; #1Milyonİstihdam #1milyonyazılımcı

9. Alınan her eğitim ve başarı dereceleri Cv’lerine otomatik olarak işlenecek, yazılımcı arayan şirket ve firmalar buradan kriterlere uygun adayları bulabilecektir. #1Milyonİstihdam @BTKAkademi