1 milyarlık reklama denk

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park’ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçına ilişkin, “Bu dev organizasyon ülkemiz ve İstanbul için eşi bulunmaz bir tanıtım fırsatıydı. UEFA Süper Kupa Finali ülkemiz için 1 milyar liranın üzerinde reklam değeri oluşturdu” dedi.

50 BİN İNGİLİZ maça GELDİ

Maçın, 200’e yakın ülkede canlı yayınlandığını aktaran Firuz Bağlıkaya, yaklaşık 2 milyar kişinin Süper Kupa Finalini ekranları başında izlediğini söyledi. Yaklaşık 50 bin İngiliz taraftarın maç için İstanbul’a geldiği bilgisini paylaşan Bağlıkaya, “İstanbul’da 3 gün boyunca maç için gelen İngiliz taraftarları ağırladık. Liverpool oyuncusu Mısırlı Muhammed Salah’ın da etkisiyle maça Orta Doğulu futbol severlerin de yoğun ilgisi oldu” ifadelerini kullandı.

İstanbul turizmine en az yüzde 10 katkısı olacak

Bu tarz organizasyonların turizme geri dönüşünü ilerleyen zamanlarda görüleceğinin altını çizen Bağlıkaya, “Süper Kupa final maçının İstanbul turizmine minimum yüzde 10 katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 2020’de Şampiyonlar Ligi Final Maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Tüm dünyadaki futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen bu iki maç ile birlikte İstanbul finaller şehri olarak anılacaktır” ifadelerini kullandı.

Üç günde 100 milyon euroluk ekonomi oluştu

Bağlıkaya, futbolseverlerin, Taksim, Beşiktaş, Mecidiyeköy ve Boğaz hattındaki otellerde konaklamayı tercih ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: Maçı izlemeye gelenler 1 gece 2 gün ya da 2 gece 3 günlük organizasyonlarla ülkemizi ziyaret etti. 3 gün içinde yaklaşık 100 milyon avroluk bir ekonomi oluştuğunu öngörüyoruz. Yaklaşık 50 bin taraftarın İstanbul’a gelmesi 3 gün boyunca şehir ekonomisine ciddi bir katkı oluşturdu.

Esnafın satışları %500 arttı

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım, “Bir milyar dolar para harcasanız bu derecede güzel bir tanıtım yapamazsınız” dedi. Taksiciden restoranına kadar esnafın uzun zaman sonra sterlin gördüğünü dile getiren Hışım, “Her taraf tıka basa sterlin doldu Satışlar, restoran, lokanta, bar, kafe gibi işletmelerde yüzde 500 artarken, giyim ve benzeri diğer dükkanlarda ise ikiye katlandı” dedi.