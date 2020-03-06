1 milyar lira yatırımla 5 bin kişiye istihdam

Türkiye perakende sektörünün öncülerinden BİM, 2019 yılında cirosunu 40 milyar TL düzeyine çıkardı. BİM’den yapılan açıklamaya göre yüzde 24 büyüme elde eden şirketin net kâr oranı yüzde 3 olarak gerçekleşti. Vergi ve sosyal güvenlik ödemeleri olarak kamuya da toplam 2 milyar TL civarında katkı sağlandı.

8.348 MAĞAZAYA ULAŞTI



Geçen yıl sonu itibarıyla BİM’in Türkiye ve yurtdışında mağaza sayısı 8.348’e ulaştı. 2019’da 3.785 kişiye yeni iş olanağı sağlayan BİM, toplam istihdamını konsolide bazda 51.765 kişiye çıkardı. Şirket, bu yıl da en az 5.000 kişiyi istihdam etmeyi ve 1 milyar TL yatırım yapmayı planlıyor. BİMCELL ise 400 bin yeni abone kazanarak toplam abonede 2 milyonu aştı.

DÜNYA LİSTESİNE GİRDİ



Açıklamaya göre; BİM’in performansı yurtdışında da dikkat çekiyor. Deloitte tarafından hazırlanan ‘Perakendenin Küresel Gücü 2020’ raporuna göre; BİM 2013-2018 yılları arasında yüzde 22.2’lik büyüme elde ederek dünyadaki ilk 250 perakende şirketi içerisinde 157’nci sırada yer aldı. BİM ayrıca, dünyada en hızlı büyüyen 14’üncü perakendeci konumunda.

GÜNDE 5 MİLYON ZİYARETÇİ



BİM’in günde 5 milyon tüketiciye yüksek kaliteyi en uygun fiyatlarla sunduğu belirtilen açıklamada, “BİM, enflasyon ve işsizlikle mücadeleyi destekleyen bir kurumdur” denildi. BİM mağazalarının tasarımı da yenileniyor. Ürünleri ön plana çıkaran yeni tasarımın bazı mağazalarda tamamlandığı belirtilirken, çalışmaların nisan ayı itibarıyla hızlandırılacağı ifade edildi. Şirket ayrıca tüm mağazalarda açık sebze-meyve reyonu uygulamasını hayata geçirdi.