1 Mart 2020 altın fiyatları: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. 1 Mart 2020 altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma kapanışta çeyrek altın 530,00 lira, Cumhuriyet altını 2.168,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 326,00 liradan işlem gördü. 1 Mart’ta gram altın 317 liradan alınıyor ve 317 liradan satılıyor.



1 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 317 liradan alınıyor, 317 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 508 liradan alınıyor, 520 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2032 liradan alınıyor, 2076 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1016 liradan alınıyor, 1041 liradan satılıyor.

HAFTA KAPANIŞINDA ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Hafta kapanışında Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,61 azalışla 326,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma kapanışta çeyrek altın 530,00 lira, Cumhuriyet altını 2.168,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 326,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 327,80 328,00 325,80 326,00

Cumhuriyet Ata Lira 2.160,00 2.181,00 2.147,00 2.168,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 299,00 303,00 297,00 301,00

Lira(Tam) Ziynet 2.111,00 2.131,00 2.098,00 2.118,00

Yarım Ziynet 1.056,00 1.066,00 1.049,00 1.059,00