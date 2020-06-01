1 Haziran 2020: Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? 1 Haziran canlı güncel altın fiyatları!

1 Haziran 2020 canlı güncel altın fiyatları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler araştırmalarını hızlandırdı. Haftanın ilk iş gününde gram ve çeyrek altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar 1 Haziran 2020 çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? sorusuna cevap arıyor. Dün piyasaların kapalı olması sebebi ile altın fiyatları bir önceki günün rakamları ile işlem gördü. Cumartesi günü gram altın 379,02 TL'den alınıp, 379,08 TL'den satılıyordu; çeyrek altın ise 617,80 TL'den alınıp, 625,60 TL'den satılıyordu. Haberimizin içerisinden son dakika güncel altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

1 HAZİRAN 2020 ÇEYREK ALTIN, GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Haftanın ilk iş gününde serbest piyasa altın fiyatları da belli oldu. 1 Haziran güncel altın fiyatları ;

GRAM ALTIN NE KADAR?

1 Haziran gram altın fiyatları 380,86 TL’de alınıp 381.03 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

1 Haziran 620,30 TL’den alınıp 628,10 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1 Haziran 2.469,70 TL’den alınıp 2.501,70 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

1 Haziran 1.240,60 TL’den alınıp 1.254,70 TL’den satılıyor.

REŞAT ALTIN NE KADAR?