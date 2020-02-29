Zirvede moda rüzgarı

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Kayak kıyafetlerinin koruyucu olmasının yanı sıra şıklığı ve tarzı artık hepimizin radarında. 2020 kayak kıyafetlerinde neler ön planda diye düşünüyorsanız, alışverişe çıkmadan veya valizini hazırlamadan, yazımı hızlıca okumaya ne dersiniz?

Kayak sezonu tam gaz devam ediyor ve kış tatillerini kullanma zamanı. Dağ atmosferi hem doğası gereği hem de yapılan sporun verdiği adrenalinden ötürü birçoğumuza çekici geliyor. Kayak merkezleri rekabet içerisinde, hem spor hem eğlence sloganıyla hepimize çok özel alternatifler sunuyorlar. Hâl böyle olunca hiç birimiz hazırlanmadan kış tatiline çıkmak istemiyoruz değil mi?

BU SEZON NELER ÖN PLANDA

- Vücudu saran, iki parçalı ve üzeri bölgesel desenli takımlar çok popüler.

- Ekstra büyük, renkli ve aynalı kayak gözlükleri sizi çok tarz gösterecek.

- Örgü kazakları ve salopet tarzı kayak tulumları rahatlıkla kullanabilirsiniz.

- Hem erkek hem de kadınlar için deri eldivenler bu yıl çok tercih ediliyor.

- Erkeklerde renklilik sevenleri neonlarla, sadelik ve maskülenlik sevenleri ise kamuflaj ve haki tonlarda göreceğiz.

- Kadınlarda ise renklerin gökkuşağı tarzında çoklu kullanımı ön planda.

- Retro grafik desenler veya çizgi karakterlerin baskılarıyla çok karşılaşacağız.

- Kürklü ürünler ve oversize yani geniş görünümlü stiller popüleritesini bu sezon kaybetti.

- Dar ve renkli minimalist formda stiller çok daha tercih ediliyor.

- Renk tercihlerinde beyaz, mavi, sarı, lila, turuncu, pembe ve kırmızı ilk sırada yer alıyor.

- Fermuarlı dalgıç tarzı tulumlar, vücuduna güvenen kadınlar için kesin edinilmesi gereken ürünlerden.

- Kadınlarda gerek kayak pantolonlarında gerekse montlarda yıldız deseni en belirgin baskılar arasında.

- Kadınlar için iri şapka ve tüylü botlar artık out yani bu sezon onları dolaba kaldırırsanız iyi edersiniz.

- Özellikler bu sezon kadınlarda tüm kombini ve aksesuarları tek renk kullanmak çok çarpıcı ve ikonik bir tavır.

- Alışveriş yaparken tabii ki termal içlikler ve dokunmatik tasarlanmış eldivenler edinmeyi unutmayın.

- Eşiniz ile tek tip giyinmekten bu sezon hiç çekinmeyin artı onu kayak pistinde takip etmeniz de çok daha rahat olur.