Vitrinde bu hafta

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SPORSEVERLER DEFACTO’YA



DeFacto birbirinden trendi parçalardan oluşan koleksiyonuyla spor yaparken de şık olabilecekleri seçenekler sunuyor. Defacto Sportswear Koleksiyonu’nda bodyler, büyük tipografilerin yer aldığı baskılı taytlar ve kapüşonlu üstler dikkat çekiyor. Koleksiyonda eşofman takımları, spor çantaları ve güneş gözlükleri gibi aksesuarlar da yer alıyor.

EN CESUR YAZ!



İlkbahar/Yaz 2020’ın en ilham verici teması marin, blok renk kullanımları ile NetWork koleksiyonunda yeniden tanımlanıyor. Bir yandan lacivert, bej ve haki tonları koleksiyonda hakimiyetini sürdürürken, diğer yandan turuncu, sarı ve fuşya gibi tonlar yazın gelişini kutluyor. Gösterişli kumaşlar, koleksiyondaki lüks duygusunun altını çizerken, adeta özel dikim hissi veren parçalar, kusursuz formlara da gönderme yapıyor.

HER ADIM ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR



Reebok cesur tasarım, yüksek performans ve enerji dönüşümü teknolojisini bir arada sunan yeni performans ayakkabısı Zig Kinetica’yı tüketicilerin beğenisine sundu. Performans temelli kökeniyle Zig Kinetica, yenilikçi spor teknolojisini cesur bir tasarım ve stille birleştiriyor. Böylece spor salonundan günlük yaşama geçişi kolaylaştıran işlevsel bir ayakkabı olarak öne çıkıyor.

KENDİ GİBİ OLMAK İSTEYENLERE ÖZEL



Beymen Collection kadını, yazın mutluluğunu balon kollu korseler, gösterişli turuncu fisto elbiseler ve büyük eteklerle kutluyor. Pembe, kırmızı, turuncu ve turkuaz renklerdeki çiçek deseni, modellere hayat veriyor. Turuncu takım elbiseler, ofis hayatına renk katarken; çok renkli şifon tulumlar yaz akşamlarının zarafetini tamamlıyor.

DİESEL İLE FARKINIZI ORTAYA KOYUN



Diesel’in yeni modellerinde ilk göze çarpan çelik kasayla daha da vurgulanan degrade cam ve Diesel yazılı deri detaylı gri tekstil kayış oluyor. Pürüzsüz çelik kasa ise her iki modelin de büyüleyici etkisini artırıyor. Daha yalın bir kadrana sahip model ise sportif bir şıklık sergiliyor.

BAHARIN COŞKUSUNU EVİNİZE TAŞIYIN



Baharın tazeliğini evinize taşımayı mı planlıyorsunuz? Art Design’ın, Art Deco mağazalarında satışa sunduğu chester modeli zümrüt yeşiliyle buluşturan Ares kanepesi, içinizi ısıtacak. Zümrüt yeşilinin kadifeyle muhteşem uyumunu ortaya çıkaran ve kişiye özel mobilya tasarımlarıyla evinizin size özel olmasına imkân tanıyan Ares kanepeyle evinizin yeniden doğuşuna şahit olun.