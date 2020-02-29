Boraltan hadisesi sinema filmi oluyor

Yozgat Bozok Üniversitesi, Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün 2020/-1 kurul kararıyla desteklenen projesi, Antalya Işıklar Prodüksiyon tarafından da desteklenecek ve yapımcılığını Hikmet Gülbahar yapacak. Film önümüzdeki iki yıl içinde beyazperdede izleyici ile buluşmayı hedefliyor. Filmin yönetmen ve senaristi Batuhan Kalaycı: “Azerbaycan ve Türkiye arasında 1945 yılında vuku bulan Boraltan hadisesi Türk tarihi için önemli bir olay. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012 yılında Başbakanlık döneminde dile getirdiği tarihi sürecin bize nasıl bir sorumluluk yüklediğinin farkındayız. Bu amaçla sürecin beyaz perdeye aktarılması son derece önemli. İki ülke arasında ortak bir bellek yaratmak, vatan topraklarından uzakta katledilen 146 Azerbaycan Türk’ ünü bu vesileyle anmak istiyorum.” dedi.