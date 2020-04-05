Zoom, Türkçe'ye çeviriliyor mu?Zoom programı nedir, nasıl kurulur?

Zoom programı nedir, nasıl kurulur? Online eğitim sürecinden başlayan öğretmenler dersleri zoom programı üzerinden anlatmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs tedbirleri sebebiyle yüz yüze eğitime ara verdi. Zoom, Türkçe'ye çeviriliyor mu? Öğrenci ve öğretmenlerin ilgiyle takip ettiği konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZOM PROGRAMI NASIL KURULUR?

Öncelikle ‘zoom.us’ adlı sitenin kendi ana sayfasını açmak gerekiyor. Açılan ekran üzerinden Sign Up Free seçeneğine tıkladıktan sonra çıkan ekrana mail adresi yazılıyor. Mail adresine gelen doğrulama linki alındıktan sonra Download ve Run Zoom dedikten sonra programı indirme işlemi tamamlanıyor.

Zoom uygulamasını indirdikten sonra ana ekran üzerinde yer alan ifadeler kısmında; online ders yapmak için tıkla, yeni bir online derse katılma, ders planlama gibi farklı İngilizce seçenekler yer alıyor. Öğretmenler online ders yapmak için ‘New Meeting’, yeni bir online derse katılmak isteyen öğrenciler ‘Join’, ders planlama kısmı ise ‘Meetings’ olarak yer alıyor.

Yeni bir ders başlatmak için “New Meeting” ikonuna tıklanıyor. Burada verilen meeting ID numarası öğrencilere veriliyor. Öğretmenler, Start Meeting tuşuna basıp derse başladıktan sonra öğrenciler ile ID'yi paylaşıp derse başlayabiliyorlar. Öğrencileri verilen ID ile Zoom uygulaması üzerinden herhangi bir üyelik işlemi yapmadan derse katılım sağlayabiliyor.

ZOOM UYGULAMASI NEDİR?

Şirket, dokuz yıl önce Çin kökenli Amerikan iş insanı 50 yaşındaki Eric Yuan tarafından kuruldu.

Yuan, şirketi kurmadan önce Amerikan teknoloji devi Cisco Systems'in mühendislik biriminin başkan yardımcılığı görevindeydi.

Zoom'da düzenlenen toplantılara 2015 yılında katılan kişi sayısı 40 milyondu. Şirket 2019 yılında halka arz edildi ve piyasa değeri 16 milyar dolara yükseldi.

Covid-19 salgınıyla bu rakamlar da katlandı.

ZOOM PROGRAMI TÜRKÇE'YE NASIL ÇEVRİLİR?

Zoom uygulaması İngilizce bir programdır. Zoom için henüz Türkçe dil desteği bulunmamaktadır.