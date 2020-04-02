Zoom programı nasıl kurulur? Zoom programı Türkçeye nasıl çevrilir?

Zoom programı Türkçeye nasıl çevrilir? Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'de önlemler arttırılmaya devam ediyor. Okullarda yüz yüze eğitimde tatile gidildi. Uzaktan eğitim modeline geçilen bu dönemde öğretmenler dersleri Zoom programı üzerinden anlatmaya başladı. Peki, Zoom programı nasıl kurulur? Milyonlarca öğretmen ve öğrencinin merakla takip ettiği konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

ZOOM MEETİNG PROGRAMI NASIL KURULUR?

Öncelikle ‘zoom.us’ adlı sitenin kendi ana sayfasını açmak gerekiyor. Açılan ekran üzerinden Sign Up Free seçeneğine tıkladıktan sonra çıkan ekrana mail adresi yazılıyor. Mail adresine gelen doğrulama linki alındıktan sonra Download ve Run Zoom dedikten sonra programı indirme işlemi tamamlanıyor.

Zoom uygulamasını indirdikten sonra ana ekran üzerinde yer alan ifadeler kısmında; online ders yapmak için tıkla, yeni bir online derse katılma, ders planlama gibi farklı İngilizce seçenekler yer alıyor. Öğretmenler online ders yapmak için ‘New Meeting’, yeni bir online derse katılmak isteyen öğrenciler ‘Join’, ders planlama kısmı ise ‘Meetings’ olarak yer alıyor.



Yeni bir ders başlatmak için “New Meeting” ikonuna tıklanıyor. Burada verilen meeting ID numarası öğrencilere veriliyor. Öğretmenler, Start Meeting tuşuna basıp derse başladıktan sonra öğrenciler ile ID'yi paylaşıp derse başlayabiliyorlar. Öğrencileri verilen ID ile Zoom uygulaması üzerinden herhangi bir üyelik işlemi yapmadan derse katılım sağlayabiliyor.

ZOOM PROGRAMI TÜRKÇE'YE NASIL ÇEVRİLİR?

Zoom uygulaması İngilizce bir programdır. Zoom için henüz Türkçe dil desteği bulunmamaktadır.