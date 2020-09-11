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  • Yüz yüze eğitim nasıl olacak? MEB yüz yüze eğitim hangi sınıflarda, kaç gün olacak?
11 Eylül 2020 Cuma 13:37 | Son Güncelleme:

Yüz yüze eğitim nasıl olacak? MEB yüz yüze eğitim hangi sınıflarda, kaç gün olacak?

Yüz yüze eğitim nasıl olacak" MEB yüz yüze eğitim hangi sınıflarda, kaç gün olacak"

MEB, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim uygulamasına ilişkin teknik detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi. Peki, yüz yüze eğitim nasıl olacak? MEB yüz yüze eğitim hangi sınıflarda olacak?

MEB, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim uygulamasına ilişkin teknik detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi. Yazıda yüz yüze eğitim nasıl olacağı, kaçıncı sınıfların ne zaman okula gideceği ile ilgili bilgilere yer verildi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Okulların açılacağı ilk hafta olan 21-25 Eylül'deki uyum programı, okul öncesi ve 1. sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek.

İhtiyaç halinde her sınıftaki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacak, grupların okula gelecekleri günler farklı olacak.

Okul öncesinde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5, 28 Eylül-2 Ekim ve devamında, haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim yapılacak.

İlkokul 1. sınıf öğrencileri ilk hafta 30’ar dakikalık 5 ders saati uyum eğitimi alacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi olacak

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