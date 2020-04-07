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Yurt ücretleri hesaplara yattı

Yurt ücretleri hesaplara yattı

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kredi ve bursların öğrencilere kesintisiz olarak ödenmeye devam edeceğini açıklamasının ardından Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin tarihlerini duyurdu.

Dün itibarıyla burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Öğrencilere ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacak. TC kimlik numarasının sonu ‘”0” olanlar bugün, “2” olanlar yarın, “4” olanlar 8 Nisan Çarşamba, “6” olanlar 9 Nisan Perşembe, “8” olanlar ise 10 Nisan Cuma günü ödemelerini alabilecek. 


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