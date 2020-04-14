YÖK'ten son dakika ALES açıklaması! ALES şartı kalktı mı?

ALES şartı kalktı mı? Yüksek Öğretim Kurumu, ALES hakkında son dakika açıklaması yaptı. Bugün yayınlanan yönetmelik değişikliği gereğince doktora daha önceden istenilen ALES'e girme şartı aranılmayacak ifadesi, adaylar arasından yoğun ilgi görmeye başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle bu değişikliğin yapılmadığına dikkat çekildi. Haberimizin içerisinden YÖK son dakika ALES açıklaması hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

ALES ŞARTI KALKTI MI?



Bugün Resmi Gazete'de YÖK tarafından yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki değişiklikle “Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık" mezunlarının, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES'e girme şartı bundan böyle aranmayacak.

Yapılan değişikliğe göre yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapan doktora mezunlarının başvurularında kullanılmak üzere “ALES puanı üniversitelerin yetkili kurulları tarafından programların niteliğine göre" belirlenip, başvurular sırasında ilan edilecek.

Bu değişikliğin doktoralı insan kaynağındaki niteliğe katkı sağlayacağı ifade edildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, belirtilen muafiyetin belirli bir süresinin olmadığı, salgın sürecine dair bir çalışma olmadığı kaydedildi.