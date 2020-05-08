YKS'ye ne kadar, kaç gün kaldı? YKS 2020 ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi…

YKS’ye ne kadar, kaç gün kaldı? sorusunun yanıtı sınava girecek olan adaylar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Coronavirüs salgını nedeniyle Temmuz ayına ertelenmiş olan sınav, normalleşme süreci kapsamında yeniden tarih değiştirdi. YKS 2020 ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı araştırılıyor. YKS sınav tarihi ile ilgili ayrıntılar haberimizde…

YKS’YE KAÇ GÜN KALDI?

Korona virüsü salgını nedeniyle Temmuz ayına ertelenen YKS yeniden tarih değiştirdi. 27-28 Haziran’da yapılması planlanan YKS için geri sayım başladı. Sınava girecek olan adaylar YKS’ye kaç gün kaldı? sorusunun yanıtını merak eder oldu.

YKS’ye bugünden itibaren (8 Mayıs) toplamda 49 gün kalmış oluyor. Adaylar 49 gün sonra YKS’nin ilk sınavına girmiş olacaklar.

YKS 2020 NE ZAMAN?

YKS tarihi korona virüsü salgını nedeniyle Haziran ayından Temmuz ayına ertelenmişti. YKS için tarih 25-26 Temmuz olarak belirlenmişti. Son yaşanan gelişmelere göre ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın sonrası normalleşme sürecine ilişkin planlamaları kamuoyuna duyurdu. Buna göre YKS tarihi de yeniden güncellendi ve sınavın 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.