YKS yerleri belli oldu mu? YKS 2020 sınav giriş yerleri açıklandı mı?

YKS sınav yerleri yoğun ilgi gören konular arasında yerini koruyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından YKS sınavları yapılıyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası sınavlar ileri bir tarihe atılmıştı. Sınav, 27- 28 Haziran tarihinde üç oturum şeklinde yapılacak. Sınava kısa bir süre kala adaylar, YKS sınav yerlerini öğrenmek istiyor. Sınavlarda, koronaviürüse karşı önlem alınacak. YKS yerleri son durum gelişmesi haberimizde.

YKS YERLERİ BELLİ OLDU MU?

YKS sınav yerleri ÖSYM tarafından adayların erişimine açılmadı. Sınava girecek olan kişiler, Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden öğrenebilecek. Belge üzerinden adayın sınav gireceği okul, salon ve kişisel bilgileri yer alacak.

YKS 2020 OTURUMLARI NE ZAMAN?

27 ve 28 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan YKS sınavları üç oturum olarak yapılacak.

YKS 2020 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

YKS 2020 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

YKS 2020 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

ADAYLARIN SINAVDA YANINDA BULUNDURMASI GEREKENLER

YKS sınavına girecek olan adaylar sınav girerken;

-YKS oturumuna ait giriş belgesi

-T.C. Kimlik Kartı, Nüfus cüzdanı, ya da süresi dolmamış pasaport bulundurmaları zorunludur.

Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

-Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,

-Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

-T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi’nin aslı da sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)

Bunların dışında; Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.