YKS tercih kılavuzu yayında mı? 2019 YKS TYT AYT tercih kılavuzu ve robotu ÖSYM açıklaması

YKS tercih kılavuzu ve robotu yoğun ilgi görüyor. YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 15 Haziran ve 16 Haziran’da düzenlenen sınav sonuçları erişime açıldı. Sonuç açıklamasının ardından sıra tercihlere geldi. YKS tercihleri 23 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. 2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştı. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu yeniden erişime açılacak. 2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 23 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında yapılacak.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir. Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2019-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir.