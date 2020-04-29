YKS sınavı öne mi alındı, ertelendi mi? YKS sınavı ne zaman yapılacak? YKS 2020 son dakika gelişmeleri haberde!

YKS sınavı ne zaman yapılacak? YKS sınavı öne mi alındı? gibi sorular sık sık araştırılıyor. YKS, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversiteye geçiş yapmak isteyen kişilere uygulanıyor. Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir amaçlı sınavlar ertelenmişti. Yeni sınav tarihlerini merak eden adaylar konu hakkında aramalarını hızlandırdı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ilgiye takip edilen konuya açıklık getirdi. Haberimizden YKS son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Koronavirüs (Kovid-19) tebdirlerine yönelik ÖSYM birçok sınavı ertleme kararı almıştı. YKS'ye aday öğrenciler sınav tarihlerini merak ediyor. 2020 Yükseköğretim Kurumu (YÖK), 20-21 Haziran'da yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS), corona virüsü tedbirleri nedeniyle 25-26 Temmuz 2020'ye ertelemişti.

YKS ÖNE ÇEKİLİR Mİ?

YKS için geri sayım devam ederken sınavın öne çekilip çekilmeyeceği konuşulmaya başlandı. Fakat konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamaları ise şı şekilde;

Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik. Uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler, yaz aylarında tamamlanacak. Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak.

YKS'nin, 25-26 Temmuz'da yapılmasını karara bağladık. Bu kararı almamızdaki neden, tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacak. Üniversitelerde uzaktan eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, önlisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz"