TYT, AYT ve YDT tarihleri belli oldu!

Milyonlarca aday YKS’nin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bu yıl da ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS; TYT, AYT ve YDT olarak 3 oturumda yapılacak. TYT’ye herkesin girmesi gerekirken, AYT’ye ise 4 yıllık lisans bölümü okumak isteyenlerin girmesi gerekiyor. Yabancı dilden sınava girmesi gerekenler ise YDT’ye de kayıt yaptırmalılar. Geçtiğimiz ay başvuruları sona eren YKS tarihi ve daha fazlası haberimizin detaylarında…

TYT VE AYT NE ZAMAN?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı, 15 Haziran 2019 tarihinde, Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde kurum tarafından yapılacaktır. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır.

YDT TARİHİ DE BELLİ OLDU

Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacaktır. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN?

YKS sınav sonuçları içerisinde 3 sınav aynı gün açıklanacak. ÖSYM'nin sonuç sayfasında üç sınav 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

2019 YKS SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI! İŞTE BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi. YKS sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak.