YKS geç başvuru tarihi ne zaman? YKS 2020 geç başvuru ücreti ödemesi nasıl yapılır?

YKS başvuruları 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. YKS geç başvuruları nasıl yapılır? ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacak olan YüksekÖğretim Kurumları Sınavı için heyecan giderek artıyor. Belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini tamamlayamayan adaylar, 18 Mart ve 19 Mart tarihleri aralığında geç başvurularını yapacaklar.



YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YKS geç başvuruları 18 Mart ve 19 Mart 2020 tarihleri aralığında yapılacak.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücreti 105,00 TL olarak açıklandı.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 18- 19 Mart 2020 tarihlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.