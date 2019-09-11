YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2019 ek tercihleri ne zamana kadar yapılır?

YKS ek tercihleri 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. “YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar tarafından merak ediliyor. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından heyecanla tercihlerini yaptılar. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra ek tercih aşamasına geldi. Ek tercih başvuruları 5 Eylül tarihinde başladı ve 11 Eylül’de sona erecek.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS ek tercihleri 5 Eylül tarihinde başladı. Tercihler 11 Eylül (bugün) itibari ile sona eriyor.

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ ÖDEME TARİHLERİ

Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili ÖSYM henüz bir açıklama yapmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM’ye bildirilir. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır.

Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.

ÖSYM Yönetim Kurulu’nun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocukları ek yerleştirme ücreti ödemeyecek.