YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ek tercihler ne zaman bitiyor?

YKS ek tercihleri 5 Eylül tarihinde başladı. Adaylar işlemlerini 11 Eylül’e kadar yapabilecekler. Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecek. Peki YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilir, detaylara ulaşabilirsiniz.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS ek tercihleri 5 Eylül tarihinde başladı. Adaylar işlemlerini 11 Eylül’e kadar yapabilecekler. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili ÖSYM henüz bir açıklama yapmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM’ye bildirilir. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır.

Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.

ÖSYM Yönetim Kurulu’nun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocukları ek yerleştirme ücreti ödemeyecek.