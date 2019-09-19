Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7083
  • 6,325
  • 274.546
  • 100553
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. YKS, DGS 2020 ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM sınav takvimine çevrildi

YKS, DGS 2020 ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM sınav takvimine çevrildi

YKS, DGS 2020 ne zaman yapılacak" Gözler ÖSYM sınav takvimine çevrildi

YKS, DGS ve KPSS’nin 2020 yılında hangi tarihte yapılacağı araştırılıyor. ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen merkezi sınavlar adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Başvurular kurumun belirlediği tarihler aralığında yapılıyor. ÖSYM her yıl yayınladığı takvim içerisinde işlemler ile ilgili detayları duyuruyor. İşte konu ile ilgili merak edilenler…

ÖSYM 2020 sınav takvim araştırılıyor. YKS, DGS 2020 ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen merkezi sınavların tarihleri kurum tarafından yayınlanan takvim içerisinde duyuruluyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı, Dikey Geçiş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı gibi merkezi sınavların başvuru tarihleri de bu takvim içerisinde duyuruluyor. 2020 yılına az bir zaman kala adaylar sınavların başvuru tarihlerini öğrenmek istiyorlar.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ

2019-2020 ÖSYM sınav takvimi henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2019 yılında başvurular 12 Şubat ve 6 Mart tarihleri aralığında yapıldı. Geç başvuru işlemi ise 19 Mart’ta gerçekleştirildi.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

DGS 2020 başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin içerisinde yer alacak. 2019 yılında 30 Haziran’da düzenlenen sınavın başvuruları 26 Nisan ve 8 Mayıs tarihleri aralığında alındı. Geç başvurular ise 21 Mayıs’ta yapıldı. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İki sürpriz proje ile ekranlara dönüyor
4 yıl önce küsmüşlerdi... Flaş hamle!
Bebeklerinin ismi belli oldu
Demet Özdemir'den aşk açıklaması
Yeniden anneliğe yeşil ışık
<p>Erbil´deki bir arkadaşı tarafından kendisine hediye edilen yavru aslana 15 aydır gözü gibi baktığ

Iraklı Hayvansever Yavru Aslanını Çocuklarından Ayrı Tutmuyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın en umursamaz insanları

Iraklı hayvansever evinde beslediği aslanı çocuklarından ayrı tutmuyor