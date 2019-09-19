YKS, DGS 2020 ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM sınav takvimine çevrildi

ÖSYM 2020 sınav takvim araştırılıyor. YKS, DGS 2020 ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen merkezi sınavların tarihleri kurum tarafından yayınlanan takvim içerisinde duyuruluyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı, Dikey Geçiş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı gibi merkezi sınavların başvuru tarihleri de bu takvim içerisinde duyuruluyor. 2020 yılına az bir zaman kala adaylar sınavların başvuru tarihlerini öğrenmek istiyorlar.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ

2019-2020 ÖSYM sınav takvimi henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2019 yılında başvurular 12 Şubat ve 6 Mart tarihleri aralığında yapıldı. Geç başvuru işlemi ise 19 Mart’ta gerçekleştirildi.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

DGS 2020 başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin içerisinde yer alacak. 2019 yılında 30 Haziran’da düzenlenen sınavın başvuruları 26 Nisan ve 8 Mayıs tarihleri aralığında alındı. Geç başvurular ise 21 Mayıs’ta yapıldı.