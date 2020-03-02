YKS başvuru tarihleri ne zaman bitiyor? YKS (üniversite sınavı) son başvuru tarihi ne zaman?
YKS başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. YKS son başvuru tarihi ne zaman? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat ve 3 Mart tarihleri aralığında yapılıyor. Sınav başvurularını 3 Mart'a kadar yapan adayların sınav ücretlerini 4 Mart tarihine kadar yatırmaları gerekiyor. Üniversite sınavı ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
YKS başvuru tarihinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. YKS başvuruları nasıl yapılır? Lise eğitimini tamamladıktan sonra öğrenimine üniversitede devam etmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen sınava giriyorlar. 6 Şubat tarihinde başlayan başvurular, 3 Mart tarihinde sona erecek. Ücret ödeme için son gün 4 Mart olacak açıklandı. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili merak edilenleri öğrenebilirsiniz.
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
6 Şubat tarihinde başlayan başvurular, 3 Mart tarihinde sona erecek. Ücret ödeme için son gün 4 Mart.
YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklardır.
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ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi (**) bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.
Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.
Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, MEB e-okul veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme bulunmayanlar.
Adayların başvurularını tamamlayabilmeleri için sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.