YKS başvuru tarihleri ne zaman bitiyor? YKS 2020 ücreti para yatırma işlemi nasıl yapılır?

YKS başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. YKS para yatırma işlemi nasıl yapılır? Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları 6 Şubat ve 3 Mart tarihleri aralığında, ÖSYM tarafından alınıyor. Sınava girmek isteyen adayların belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri, sınav ücretlerini yatırmaları gerekiyor. Sınavın başvuru ücreti her bir oturum için 70 TL’dir. TYT/AYT/YDT oturumlarının her biri için 70 TL ödeme yapılması gerekiyor.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS başvuruları 6 Şubat tarihinde başladı. Adaylar işlemlerini 3 Mart’a kadar yapabilecekler.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınavın başvuru ücreti her bir oturum için 70 TL’dir. TYT/AYT/YDT oturumlarının her biri için 70 TL ödeme yapılması gerekiyor.

YKS PARA YATIRMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, YKS’ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir.

* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.