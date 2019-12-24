YKS 2020 ne zaman yapılacak? YKS, TYT, AYT başvuru tarihi açıklandı
YKS’nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. YKS 2020 ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı her yıl Ölçme, Seçme ve Merkezi Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenleniyor. Sınava girecek olan adayların belirtilen tarihlerde başvurularını yapmaları gerekiyor. Haberimiz içerisinden düzenlenecek oturumların tarihlerine ulaşabilirsiniz.
“YKS 2020 ne zaman yapılacak?” sorusu araştırılıyor. YKS, TYT, AYT başvuru tarihi merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Merkezi Yerleştirme Merkezi Başkanlığı her yıl üniversite sınavını gerçekleştiriyor. ÖSYM sınav takvimi içerisinde başvuru tarihleri açıklandı. YKS başvuruları 6 Şubat ve 3 Mart tarihleri aralığında yapılacak.
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YKS BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI
YKS başvuruları 6 Şubat ve 3 Mart tarihleri aralığında yapılacak.
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
1. oturum TYT : 20 Haziran 2020'de yapılacak.
2. oturum AYT: 21 Haziran 2020'de yapılacak.
3. oturum YDT: 21 Haziran 2020'de yapılacak.
YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Geç başvurular 18 Mart tarihinde başlayacak ve 19 Mart saat 23:59’a kadar devam edecek.