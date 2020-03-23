YKS 2020 ertelendi mi? YKS üniversite sınavı ne zaman, soruları nasıl olacak?

YKS ertelendi mi? sorusu ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. YKS ne zaman yapılacak, soruları nasıl olacak? Lise eğitimini tamamladıktan sonra öğrenimine üniversitede devam edecek olan adaylar, ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini tamamladılar. Ertelenen merkezi sınavların ardından gözler üniversite sınavına çevrildi. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

YKS ERTELENDİ Mİ?

YKS tarihinin ertelendiği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili açıklamasında, “Haziran ayında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları da tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacak. Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz” cümlelerine yer verdi.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 1. 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te, 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te, 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran Pazar günü saat 14.45’te yapılacak. YKS sınav ücretleri 70 TL olarak belirlenirken son ödeme 4 Mart 2020 tarihine kadar sürecek.

YKS SORULARI NASIL OLACAK?

Öğrencileri mağdur etmemek için büyük bir gayretle çalıştıklarına değinen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz bilsinler ki sınavda okuldayken gördüğünüz konular sorulacak. Ancak siz lütfen derslerinizi televizyondan ve EBA üzerinden sıkı takip edin. Önceki konular orada da yer alacak. Bu süreci kendi yol haritanızı gözden geçirmek ve eksiklerinizi tamamlamak için bir fırsat gibi düşünebilirsiniz. 11 ve 12. sınıftaki öğrencilerimiz EBA içerisinde yer alan Akademik Destek modülünü biliyorlar. Daha önce anlatmıştım ancak duymayan öğrencilerimiz için kısaca tekrar bahsedeyim. EBA Akademik Destek modülünde önce hedefini paylaşıyorsun. O da hedefine ulaşman için sana bir yol haritası belirliyor. İstersen sıfırdan konuları dinleyerek çalış, istersen eksiklerini soru çözüp konu anlatımlı videolara giderek tamamla, ya da ben tamamım diyorsan sadece soru çözerek ilerle."