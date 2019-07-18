YKS 2019 barajı geçemeyenler ne yapacak? Barajı geçemeyenler özel üniversiteye gidebilir mi?

YKS 2019 barajı geçemeyenler ne yapacak? merak ediliyor. 15 Haziran ve 16 Haziran tarihlerinde düzenlenen YKS sınavının sonuçları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sonuç açıklamasının ardından gözler tercih aşamasına çevrildi. Puanlarını öğrenen öğrenciler nasıl tercih yapabileceğini araştırıyor. Ancak binlerce kişi 150 olan barajın altında kaldı. Barajı geçemeyenler özel üniversiteye gidebilir mi? merak ediyor. İşte yanıtı..

BARAJI GEÇEMEYENLER ÖZEL ÜNİVERSİTEYE GİDEBİLİR Mİ?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebiliyor. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını seçebiliyor.

Tablo 3A'da yer alan tüm 2 yıllık ön lisans bölümlerine sınavsız geçiş yapılabilmektedir. Dolayısı ile bu bölümlerin bulunduğu devlet yada özel tüm üniversitelere de sınavsız geçiş tercihinde bulunulabilmektedir. Devlet üniversitelerinde belirlenen kontenjanın tamamı için öncelik sınavsız geçiş öğrencilerine ait olup, kontenjanın dolmaması durumunda YGS puanı ile alan dışından öğrenci alınmaktadır. Özel üniversitelerde (vakıf) ise sınavsız geçiş bölümleri için belirlenen kontenjanlar vardır ve bunlar her yıl ÖSYM tercih kılavuzunda belirtilmektedir.

Ayrıca kılavuzda özel üniversitelerin sınavsız geçiş bölümleri için burslu kontenjanları da verilmektedir. Özel üniversite programlarına tercih yaparken programların yanında parantez içinde verilen ücretli, tam burslu, %25 Burslu, %50 Burslu gibi ifadelere özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Ücretli bölümlerin kontenjanı yüksekken burslu ve tam burslu sınavsız geçiş bölümlerinin kontenjanının daha az olduğunu göreceksiniz.

ÖZEL ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2019 yılı özel üniversite taban puanları YKS tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından belli olacak. Ön bilgi amaçşı yayınlana kılavuz içerisinde kontenjan duyurusu yapıldı.

ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ NE KADAR?

ÖSYM'nin önbilgilendirme için yayımladığı “2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda, vakıf üniversitelerinin 2019-2020 eğitim yılı program ücretleri de yer aldı.

Hürriyet gazetesinden Önder Öndeş'in haberine göre, öğrenim ücretleri, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 artarken; tıpta ortalama yıllık ücret 80 bin, hukukta 55 bin, mühendislik ile mimarlıktaysa 50 bin TL'ye yükseldi. Tıp, hukuk, mimarlık ve mühendislik gibi gözde programlarda en yüksek ücret Koç Üniversitesi'nde.