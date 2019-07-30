YEE Türkçe Yeterlik Sınavı başvurusu nasıl yapılır? Yunus Emre Enstitüsü TYS detayları

YEE Türkçe Yeterlik Sınavı başvurusu nasıl yapılır? Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından gerçekleştirilen YEE Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) başvuruları başladı. Sınava girmek isteyen öğrenciler de konu ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. 14 Eylül Cumartesi günü saat 10:00’da yapılacak olan TYS sınavının başvuruları 29 Temmuz – 23 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. İşte YEE Türkçe Yeterlik Sınavı ile ilgili detaylar

YEE TÜRKÇE YETERLİK SINAVI (TYS)

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) yılda üç defa yapılan Türkçe Yeterlik Sınavının (TYS) 14 Eylül'de yapılacak sınav uygulaması için başvuruların başladığı bildirildi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamada, yurt dışında YEE'nin bulunduğu ülkelerdeki merkezlerde ve Ankara'da yılda üç defa gerçekleştirilen TYS için gelecek sınav uygulama tarihinin 14 Eylül 2019 olduğu belirtildi.

Açıklamada, 14 Eylül'deki sınav için başvuru kabul süresinin 29 Temmuz’dan itibaren 23 Ağustos'a kadar süreceği kaydedildi.

Uluslararası alanda uygulanan ve YEE tarafından geliştirilen TYS ile Türkçenin uluslararası ölçekte standart bir sınava kavuşması ve yurt dışından öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amaçlanıyor.

Sınavda başarılı olan adaylara B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi veriliyor.

Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir üniversitede eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor.

TYS'ye ilişkin ayrıntılı bilgiye "tys.yee.org.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

YEE TÜRKÇE YETERLİK SINAVI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

TÜRKÇE YETERLİK SINAVI NEDİR?

Yunus Emre Enstitüsü, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerini ölçmek üzere, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni’nde belirlenen yeterlik tanımları doğrultusunda bir Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) modeli geliştirmiş ve bu sınavın uluslararası ölçekte uygulamalarına başlamıştır. Enstitü, bu uygulamasıyla Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip standart bir sınava kavuşmasını ve Türkiye’nin yabancı öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalarına destek olmayı amaçlamaktadır.

Türkiye üniversitelerinin yabancı öğrencilerin ilgi odağı hâline gelmesi, söz konusu öğrencilerin üniversitelerimize kabulünü kolaylaştırması ve Türkçe düzeylerinin doğru ölçütlerle değerlendirilmesi açılarından TYS büyük önem arz etmektedir.

Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip standart sınavı olması hedeflenen TYS, bu özelliğiyle yurt dışında Türkçe öğreten farklı kurumlardaki öğretimde standartları oluşturmayı amaçlamaktadır.

6 Ekim 2011 tarihinde sınav hazırlıklarına ilişkin YÖK’te yapılan koordinasyon toplantısından sonra, Yunus Emre Enstitüsünde Ankara, Ege, Gazi, Hacettepe üniversiteleri TÖMER’lerinden akademisyenler ve MEB YEĞİTEK’ten bir uzmanın katılımıyla oluşturulan çalışma grubu tarafından TYS için rehber niteliğinde bir Çerçeve Program ve ardından model sorular hazırlanmıştır. Oluşturulan sorular, ölçme uzmanının kontrolünden geçirilmiş ve hazır hâle gelen TYS’nin “Dinleme” metinleri MEB YEĞİTEK stüdyolarında profesyonel sanatçılarca seslendirilmiştir.