Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2446
  • 7,0024
  • 257.792
  • 88.856
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. YDUS'un 15 alanına ait yerleştirme sonuçları açıklandı

YDUS'un 15 alanına ait yerleştirme sonuçları açıklandı

YDUS'un 15 alanına ait yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 15 alanına ait yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19-29 Nisan 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018-YDUS'un 15 alanına ait yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Victoria Secret modeli Ana Beatriz Barros Antalya'ya geliyor
Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze arasındaki kavgayı çıkaran o fotoğraf!
Kim Kardashian 17 mahkumun serbest kalmasını sağladı
Nafakaları ödenmemiş gösteriyor!
Büşra Develi'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
Rejimin İdlib´teki saldırılarını görüntüleyen Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi kent merkezine gide

Esed Rejimi Uçakları Türk Muhabirleri Bombaladı! Ölümden Döndüler...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Televizyon tarihinde sorulmuş en saçma sorular

Dünyanın en eski 10 stadı