YDUS'un 15 alanına ait yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 15 alanına ait yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19-29 Nisan 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018-YDUS'un 15 alanına ait yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
(AA)