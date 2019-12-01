YDS soruları cevapları ne zaman açıklanacak? 1 Aralık 2019 YDS soruları nasıldı?

YDS soruları ve cevapları ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. YDS sınav soruları nasıldı? ÖSYM tarafından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı düzenleniyor. Adaylar belirtilen süre aralığında yöneltilen 80 soruyu yanıtlamaya çalışıyorlar. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. Toplam 55 bin 580 adayın katılacağı sınavda, 7 bin 592 kişi görev alıyor. Haberimiz içerisinden YDS soruları ve cevapları ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.

YDS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YDS soruları ve cevaplarının açıklanma tarihi ile ilgili yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

8 Eylül'de yapılan sınavın soruları ve cevapları 10 Eylül'de erişime açılmıştı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "

08 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10 aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Eylül 2019 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." denilmişti.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YDS sonuçları 24 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.

DEĞERLENDİRME

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.