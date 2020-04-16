YDS ne zaman? YDS sınav tarihleri belli oldu mu? ÖSYM açıkladı!

Yabancı Dil Sınavı (YDS) hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler YDS ne zaman? sorusunun cevabını araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav tarihleri koronavirüs tedbirleri kapsamında değiştirilmişti. Peki, YDS sınav tarihleri belli oldu mu? Senede iki defa yapılan sınav hakkında detaylı bilgi haberimizden ulaşabilirsiniz.

YDS NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Yılda 2 kez yapılması planlanan YDS, bu yıl bir kere 7 Eylül'de gerçekleştirilecek. Bu sene ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştirilen e-YDS'ler ise yıl içerisinde 10 kez daha uygulanacak. e-YDS'ler 20-21 Haziran, 27-28 Haziran, 4 Temmuz, 22 Ağustos, 29 Ağustos, 17 Ekim, 14 Kasım, 19 Aralık tarihlerinde yapılacak.

YDS YILDA KAÇ KEZ DÜZENLENİR?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır.

YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.