YDS geç başvuru ücreti 2020 ne kadar? sorusunun yanıtı binlerce aday tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 12 Nisan'da gerçekleşecek YDS sınavı için başvurular 19-26 Şubat 2020 tarihleri arasında alınmıştı. Bu tarihte başvurularını yapamayan adaylar, geç başvuru tarihini bekliyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, geç başvurular bugün (10 Mart 2020) alınıyor. YDS geç başvuru ücreti 2020 ne kadar? YDS geç başvuru nasıl yapılır? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

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YDS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2020 NE KADAR?

YDS geç başvuru ücreti 195 TL'dir. Bugün geç başvuru yapacak olan adayların bu ücreti ödemeleri gerekiyor. Ücret ödemesi ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden (https://odeme.osym.gov.tr/) yapılabiliyor.

YDS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YDS geç başvuru, ÖSYM'nin başvuru ekranından yapılabiliyor. ÖSYM aday şifresi ile giriş yapıldıktan sonra başvuru ekranına ulaşılabiliyor. Ücret ödemesinin de yapması halinde başvuru tamamlanıyor.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır.