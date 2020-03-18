YDS ertelenecek mi? YDS 2020 ne zaman yapılacak?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için geri sayım başladı. YDS’ye girecek olan adaylar sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Türkiye’de korona virüs önlemleri kapsamında birçok sınav ertelendi. Gelen kararların ardından gözler ÖSYM’ye çevrildi. YDS’nin ertelenip ertelenmeyeceği kafalarda soru işareti bırakırken konuyla ilgili detaylar haberimizde.

YDS ERTELENECEK Mİ?

Mevcut durumda YDS ile ilgili herhangi bir erteleme söz konusu değil. Konuyla ilgili güncel bilgilere önümüzdeki günlerde haberimizden ulaşabilirsiniz.

YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2020 sınav takvimine göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın ilki (YDS/1) 12 Nisan 2020 tarihinde yapılacak. Başvurular 19-26 Şubat 2020 tarihleri arasında yapıldı. Sınav sonuçları ise 7 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak.