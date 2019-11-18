YDS 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM YDS başvuru ve sınav tarihi haberimizde..

YDS 2020 ne zaman yapılacak? sorusu ÖSYM 2020 takviminin yayınlanmasının ardından araştırılmaya başladı. Her yıl milyonlarca kişinin heyecanla beklediği sınav ve başvuru tarihleri ÖSYM tarafından sitesinde yayınlandı. Takvimde YDS, YKS, KPSS, eKPSS, DGS, ALES, Kaymakamlık, TUS, MSÜ ve YÖKDİL tarihleri yer aldı. YDS 2020 ne zaman yapılacak? merak ediliyor. YDS 2020 ne zaman yapılacak? merak edenler için yanıtı haberimizde..

YDS 2020 SINAV TARİHİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2020-YDS/1 başvuru tarihleri 19.02.2020- 26.02.2020 sınav tarihi 12.04.2020



Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2020-YDS/2 başvuru tarihleri 04.09.2020 - 14.09.2020 sınav tarihi 25.10.2020



YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.

YDS’YE KİMLER GİREBİLİR?

– Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

– Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

– Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.

– Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.