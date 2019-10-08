YDS 2019 başvuruları ne zaman? YDS başvuru tarihleri belli oldu! İşte YDS 3 ile ilgili bilgiler

YDS 2019 başvuruları ne zaman? sorusu başvuru yapmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Aralık ayında yapılacak YDS/3 sınavı için başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular elektronik ortamda gerçekleşecek. 2019 YDS/3 Sınavı Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak. Bir dönemde yalnız bir yabancı dilden sınava girilebilecek. YDS 2019 başvuruları ne zaman? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

YDS 2019 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Aralık ayında yapılacak YDS/3 sınavı için başvuruları 9 Ekim'de alınmaya başlanacak. Elekronik ortamda yapılacak olan başvurular 16 Ekim'e kadar devam edecek.

YDS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YDS/3 için sınav ücreti 120 TL.

YDS/3 SINAVI NE ZAMAN?

16 Ekim itibariyle başvurular sona eriyor. Sınav ise 1 Aralık 2019'da yapılacak. Sonuçların 24 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

YDS'YE KİMLER KATILIYOR?

Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.

Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.