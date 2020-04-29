Yaz tatili olacak mı? 2020 yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar yaz tatili son durum nedir?

2020 yaz tatili ne zaman başlayacak? sorusu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda yüz yüze eğitime bir süre ara verildi. Bakan Ziya Selçuk, uzaktan eğitimlerin 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini duyurdu. Dersler online platform EBA üzerinden işlenmeye devam edecek. Peki,Yaz tatili olacak mı? Okullar yaz tatili son durum nedir? Öğrenci ve velilerin ilgiyle takip ettiği yaz tatili son durum gelişmesine haberimizde.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronaviürüs salgını nedeniyle uzaktan eğitimlerin 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini açıkladı. Okulların ne zaman tatil olacağı hakkında henüz bir bilgi vermedi. Resmi bir açıklama yapılınca haberimize eklenecektir.

BAKAN SELÇUK'UN YAZ TATİLİ AÇIKLAMASI

22 Nisan’da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, telafi eğitimlerinin temmuz ve ağustos aylarında olmayacağına dikkat çekmiş, "Mayıs ve haziran üzerinde, eylül ve ekim üzerinde yoğun bir planlamamız, çalışmamız var." demişti.

Bilim Kurulunun bu konudaki tavsiyelerinin önemine işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:"Bu konuda ne olursa biz ne zaman ne yaparız konusunda hazırlıklarımız var. (Telafi eğitimleri) Temmuz ve ağustosu çok düşünmüyoruz, çok planlamıyoruz.

Bizim öncesinde ve sonrasındaki dönemlere ilişkin çalışmalarımız, daha baskın ama böyle bir kriz durumunda dünyanın yaptığı işler gibi biz de senaryo ve takvim neyi gösterirse ona göre düzenlememizi yapacağız. Yaz ayları için bir planlamamız açıkçası yok. (Eylül ve ekim) daha ağır basıyor ve onun öncesindeki dönem için çalışmalarımız var. Yani mayıs ve haziran ayları için planlamalarımız var ama temmuz ve ağustos ayı için çok fazla bir planlama üzerinde çalışmıyoruz."

Selçuk, bu konudaki sözlerine açıklık getirirken, telafi eğitimlerinin temmuz ve ağustos aylarında olmayacağını söyledi. 'Ama mayıs ve haziran üzerinde, eylül ve ekim üzerinde yoğun bir planlamamız, çalışmamız var. Bu çerçevede, Bilim Kurulu tavsiye ederse ve Türkiye'nin genel durumu müsait olursa elbette biz mayıs, haziran ayında okulu açarız." diyen Selçuk, mayıs ve haziranın devreden çıkması gibi bir şeyin şu an kesinlikle söz konusu olmadığını kaydetti.